Representante dos blocos de rua contesta Zema sobre impasse dos trios elétricos

Matheus Brant, que é advogado e idealizador do bloco 'Me beija que sou pagodeiro', contestou Romeu Zema

Um dos representantes dosem Belo Horizonte contestou, na tarde desta sexta-feira, a declaração que o governador Romeu Zema (Novo) fez em sua conta no Twitter.

Segundo Matheus Brant, que também é idealizador do bloco ‘Me beija que eu sou pagodeiro’, reafirmou que ados trios elétricos já estava garantida. Confira na íntegra a nota divulgada pelo advogado:

Carnaval de BH ameaçado: sem avançar com Detran, blocos tentam mandado de segurança

“A afirmação do Sr. Governador de que ‘a PM encontrou, em um dos carros, tanque de combustível em cima de um gerador, podendo causar um incêndio’ não procede pelo simples fato de que o referido galão – e não tanque – estava ali, momentaneamente, após terminado o desfile do bloco e justamente para recarregar o gerador de energia. Não houve tempo de retirá-lo dali porque o carro foi apreendido logo em seguida.

A afirmação do Sr. Governador de que ‘não quer inviabilizar o carnaval, mas é preciso garantir a segurança da população’, também não procede simplesmente porque o próprio Detran reconheceu que o laudo técnico apresentado pelos blocos é mais consistente do que aquele exigido pelo Detran”.

Blocos de rua

com o chefe da Divisão de Registro de Veículos do Detran-MG, Rafael Faria, muito desanimados pois ade um documento que é um atestado feito por empresa especializada não tem sido concedido pois não há, de acordo com eles, uma empresa em Minas Gerais capaz de prover tal documentação, chamada de Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT).