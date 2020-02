Roda de Timbau denuncia ação de PM em cortejo na Rua Sapucaí

Roda de Timbau começou com atraso devido às exigências feitas no momento de início do cortejo (foto: Bruno Figueiredo/Área de Serviço/Belotur) Roda de Timbau denunciou a ação da Polícia Militar no cortejo realizado na rua Sapucaí, no Bairro Floresta, na noite de quinta (21). O bloco divulgou nota nesta sexta (21). De acordo com o grupo, os policiais atuaram de maneira ostensiva no momento de dispersão do trio elétrico. O grupo atribui a postura da corporação às determinações em relação aos caminhões. "Assim como tantos blocos irmãos, a Roda foi atingida pela 'nova postura' administrativa da PM em relação ao 'Caminhão Palco'", escreveram. O blocodenunciou a ação dano cortejo realizado na rua Sapucaí, no Bairro Floresta, na noite de quinta (21). O bloco divulgou nota nesta sexta (21). De acordo com o grupo, os policiais atuaram de maneira ostensiva no momento de dispersão do trio elétrico. O grupo atribui a postura da corporação às determinações em relação aos caminhões. "Assim como tantos blocos irmãos, a Roda foi atingida pela 'nova postura' administrativa da PM em relação ao 'Caminhão Palco'", escreveram.

Na nota, o bloco lembrou a dificuldade de reorganizar todo o cortejo depois das definições da PM e do Departamento de Tânsito de Minas Gerais (Detran-MG) a menos de uma semana da folia. "Desde a última segunda-feira até ontem, a Roda vem se desdobrando para viabilizar o seu cortejo e finalizar um ano de ensaios que começaram em julho", informou. O trio usado para o desfile foi financiado por um rateio de recursos feito entre os integrantes da bateria.

O desfile começou com duas horas de atraso, segundo o bloco, por exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros na concentração. O trio se posicionou na rua Sapucaí às 16h. "A PM então solicitou que o trio se dirigisse até o local de dispersão, mais à frente na rua Sapucaí para realizar a passagem de som, escreveram. Na sequência tiveram que atender às determinações dos bombeiros. "Mandaram retirar a cobertura do trio e as hastes que seguram a lona. O que demorou uns 30 minutos. Depois mandaram colocar as hastes novamente."

O bloco disse que ainda houve ressalvas em relação aos cordeiros. "Também implicaram porque os cordeiros contratados não estavam com o mesmo colete da equipe de apoio do bloco. Claramente fazendo hora com a nossa cara." Essas solicitações, segundo os organizadores, atrasaram a saída do bloco, reduzindo o tempo do cortejo. "Às 20h, com muito custo, começa um cortejo que estava previsto para as 18h, com encerramento as 22h.





Com o atraso, os organizadores tentaram negociar mais tempo com a Belotur. "Na décima música, a responsável pela evolução do bloco chega com a informação de que a PM não acataria nosso acordo com a Belotur e que o cortejo precisaria acabar as 22h em ponto." O bloco afirma que " PM e o Governo Estadual, estão agindo deliberadamente para comprometer o carnaval, principalmente o carnaval político e identitário."

Em nota, a Polícia Militar informou que "o posicionamento dos policiais militares próximo ao final do horário de término de desfile do bloco A Roda não teve relação com manifestação política. A atuação dos militares foi para garantir a segurança do bloco para o desligamento do som no horário previsto, às 22h".





A corporação afirmou que "os horários precisam ser respeitados já que todos os serviços públicos se planejam para cumpri-los." A nota pontua que o "atraso no encerramento pode ensejar deficiência na prestação de serviço dos vários órgãos envolvidos." A PM afirmou ainda que "as manifestações são legítimas e que só atuará em caso de desordem pública, de intolerância à multiplicidade, em casos de qualquer tipo de violência ou importunações."