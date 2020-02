(foto: Edésio Ferreira/EM)

As determinações do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) e da Polícia Militar sobre a regularização de 50% dos trios elétricos do carnaval de Belo Horizonte vão deixar o tradicional cortejo do Juventude Bronzeada de fora do carnaval de 2020. Nesta quinta-feira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido de liminar dos 15 blocos que teriam os desfiles prejudicados. Em nota, a organização do 'Juventude se diz ''triste e frustrada''. ''Trabalhamos para regularizar nosso cortejo de acordo com os parâmetros exigidos pela Belotur, pelo Corpo de Bombeiros e BHTrans. Entretanto, a Polícia Militar de MG não foi em nenhuma reunião'', comunicou.

Tradicionalmente saindo da Praça de Lions, o Juventude Bronzeada segue à risca o repertório próprio do bloco e promove uma fusão musical, passando pelo início do axé dos anos 1990 e pelos hits do recente álbum do grupo, lançado para a folia do ano passado. Além da reverência aos sons dos tambores e de outros instrumentos de percussão, o bloco já registrou, em uma música, seu amor pela bebida típica da folia belo-horizontina: o catuçaí – uma mistura de catuaba e creme de açaí –, entoado pelos seguidores ao som de "Drink do amor / Pira, refresca e alimenta".



Entenda o caso