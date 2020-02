Polícia prende em Minas 20 suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas

(foto: PCMG/Divulgação) 20 pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas em Pedro Leopoldo, na Grande BH, e Funilândia, na Região Central de Minas. A ação policial também cumpriu 31 mandados de busca e apreensão, com recolhimento de drogas, armas e munições. A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (19),pessoas suspeitas de envolvimento comemna Grande BH, e, na Região Central de Minas. A ação policial também cumpriude busca e apreensão, com recolhimento de drogas, armas e munições.









Segundo a Polícia Civil, 13 homens e sete mulheres foram presos. “Cada um tinha uma tarefa determinada. Podemos dividir a organização em três níveis: o líder, que articulava todas as ações; os gerentes, que facilitavam as tarefas coordenadas pelo chefe do grupo, como entrega de drogas e recolhimento de dinheiro; e, por fim, os chamados ‘vapores’, que são os empregados efetivamente dessa associação, atuando na venda direta dos narcóticos e posteriormente depositavam o dinheiro ao líder”, detalhou o delegado Matheus Fernandes.





O delegado explica que a polícia investiga a atuação do grupo criminoso há meses a partir do Bairro São Geraldo, em Pedro Leopoldo. “No bairro, foi constatada intensa atividade criminosa, já que, de alguma maneira, por sua posição geográfica estratégica, é valorizada para o intenso tráfico de drogas”.





Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos podem estar envolvidos em dois homicídios recentes, cometidos em 15 e 18 de fevereiro. A autoria e motivação dos crimes ainda estão sendo investigados.





Novas prisões ainda podem ocorrer, e a Polícia Civil busca outros suspeitos. Os 20 acusados foram encaminhados à prisão e serão julgados.

*Estagiária sob supervisão