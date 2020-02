Polícias apreendem quase uma tonelada de droga que seria distribuída durante o carnaval

Policiais apreenderam quase uma tonelada de maconha (foto: Divulgação/ PMMG)

Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) apreendeu quase uma tonelada de maconha, na manhã desta quarta-feira, na BR-050, próximo a Divinópolis. De acordo com dados da inteligência, a droga tinha como destino Contagem e seria comercializada durante o carnaval, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) apreendeu quase uma tonelada de maconha, na manhã desta quarta-feira, na BR-050, próximo a Divinópolis. De acordo com dados da inteligência, a droga tinha como destino Contagem e seria comercializada durante o carnaval, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Para retirar a droga, foi necessário chamar os bombeiros, uma vez que havia gás no interior do tanque do caminhão.

ABORDAGEM





De acordo com as forças do Ficco, o transporte da droga foi denunciado anonimamente há cerca de duas semanas e as diligências para encontrar a mercadoria começaram 24 horas antes da apreensão. Ao todo, o denunciante teria repassado seis localidades em que os policiais poderiam encontrar a droga.





A denúncia teria sido feita diretamente ao serviço da Polícia Federal, que informou a Polícia Civil de Minas Gerais e, posteriormente, a Polícia Militar, para o cumprimento da operação.



Droga estava escondida dentro de um caminhão-tanque (foto: Divulgação/ PMMG)





Desde o início, os policiais seguiram as pistas dadas pelo denunciante, que identificou um ponto em Contagem. Não encontrando nada no local, os agentes seguiram pela MG-050 e ainda passaram em outros quatro pontos antes de encontrar os traficantes em um posto de gasolina, em Divinópolis.





De acordo com o tenente Télis, do 18º Batalhão da Polícia Militar, no momento em que os policiais chegaram ao local, os bandidos estavam fora dos veículos. “Quando eles viram a gente, eles tentaram entrar nos veículos, mas não conseguiram. Tentaram empurrar os policiais para conseguir fugir, mas sem sucesso.”





De acordo com o tenente, nenhum dos traficantes estava armado. Todos foram presos.





O delegado da Polícia Civil, Murillo Ribeiro de Lima, reforçou a importância do Ficco. “ A operação é importante para mostrar que o combate ao crime de drogas só funciona com a integração das forças de segurança”, afirmou.





O Ficco é composto pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Penal do estado de nacional e Polícia Rodoviária Federal.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie