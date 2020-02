Anel Rodoviário tem faixa liberada no sentido Vitória após 27 dias de bloqueio

(foto: Via 040/Divulgação)



Foi liberada nesta terça-feira, a faixa direita do Anel Rodoviário na altura do km 542, sentido Vitória, no Bairro Olhos D’Água, Região do Barreiro. A faixa estava restrita desde que houve o rompimento de uma encosta em decorrência das chuvas de 23 e 24 de janeiro.





10:10 - 24/01/2020 Anel Rodoviário e outras estradas têm interdições por causa da chuva Via 040, concessionária responsável pelo trecho, é prevista a conclusão ainda antes do Carnaval. No entanto, a partir de agora, não haverá interdição nos horários de maior movimento. O restabelecimento da encosta ainda não foi feito por completo. De acordo com a, concessionária responsável pelo trecho, é prevista a conclusão ainda antes do Carnaval. No entanto, a partir de agora, não haverá interdição nos horários de maior movimento.





A Via 040 informou que trabalhou 24h desde o estrago. “As ações da concessionária neste ponto da via visaram, prioritariamente, à garantia das condições de segurança dos usuários, por isso a necessidade dedas faixas da direita”, informou em nota.

Orientações