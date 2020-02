Morre outra vítima do acidente com ônibus na BR-365, no Noroeste de MG

Ônibus bateu em carreta que estaria parada na rodovia (foto: JP Agora/Divulgação)



acidente, envolvendo um ônibus e uma carreta, ocorrido na manhã de sábado (15), na BR-365, entre Pirapora e o entroncamento com a BR-040, próximo a Luizlândia do Oeste, distrito de João Pinheiro, no Noroeste do estado. Subiu para três o número de mortos em decorrência do, na BR-365, entre Pirapora e o entroncamento com a BR-040, próximo a Luizlândia do Oeste, distrito de João Pinheiro, no Noroeste do estado.









O acidente aconteceu a quatro quilômetros de Luizlândia do Oeste. De acordo com testemunhas, o ônibus bateu na traseira de uma carreta carregada de gado, que estava parada na pista. O ônibus seguia de Pernambuco para São Paulo, com 42 ocupantes. Ainda não se sabe se o veículo estava regularizado ou se fazia o transporte clandestino de passageiros.





O Hospital Moisés Magalhães Freire recebeu 23 feridos no acidente com ônibus, dos quais 19 apresentaram lesões leves e escoriações e foram liberadas logo após serem atendidas, ainda no sábado. Uma criança de três anos, que sofreu fraturas nas duas pernas e teve a suspeita de traumatismo craniano, foi transferida para a Santa Casa de Montes Claros.





Duas vítimas continuam internadas no Hospital de Pirapora. Uma delas já passou por cirurgia e está em recuperação no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). A outra vítima teve uma fratura de fêmur e passará por cirurgia ainda nesta segunda-feira.





Quatro passageiros do ônibus envolvido no acidente com a carreta de gado foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de João Pinheiro. Outras duas pessoas feridas foram levadas para hospital de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. As vítimas foram resgatadas e socorridas pelo Corpo de Bombeiros, que chegou a usar um helicóptero para a remoção dos feridos.