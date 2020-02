Detran-MG suspende alguns serviços nesta segunda-feira; confira quais

Prazos de processos que correm no Detran-MG serão estendidos pelo mesmo período em que sistema ficará fora do ar (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Mudança de placa será gradual

A

vale a partir da

. O modelo, chamado de

, será obrigatória no primeiro

. Veículos com a placa antiga ainda podem circular.



As placas padrão Mercosul começam a ser implantadas nesta segunda-feira (17) em Minas Gerais (foto: Denatran/Divulgação)

Os serviços deestarão suspensos nesta segunda-feira (17) pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (). O motivo é a conclusão, amanhã, daDe acordo com o, a previsão é que o sistema volte a funcionar normalmente na próxima terça-feira (18). A interrupção ocorre porque o sistema de informática da instituição precisará passar por umapoderá ser feita durante o período.Asque venceram na sexta-feira (14) e na segunda-feira (17) terão prazos prorrogados pelo mesmo período da atualização do sistema.O Detran-MG também informa queque começaram até quinta-feira (13/02), com ficha de cadastro emitida, poderão ser protocolados na(DRV), em Belo Horizonte, e nas(Ciretran), no interior.adoção do(17)A transição para o novo padrão também será exigida quando houver transferência de estado ou município, além de mudança de categoria, perda, furto, roubo ou dano à placa antiga.A nova placa apresenta fundo branco com uma faixa azul na parte superior como padrão. O logotipo do Mercosul, a palavra Brasil e a bandeira do país também são novidades.