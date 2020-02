Passeios da Maria Fumaça de Tiradentes são cancelados devido às chuvas

Trem turístico circula entre São João Del Rei e Tiradentes, ambos na Região Central (foto: Rodrigo Melo/Divulgação )

Passeios do trem turístico que circula entre São João del-Rei e Tiradentes, na Região Central de Minas, previstos para este fim de semana foram cancelados de forma preventiva pela empresa VLI, que opera o transporte. A medida foi tomada nesta sexta-feira (14) em razão das fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias.

Segundo a empresa, durante o percurso, o trem turístico atravessa uma ponte sobre o rio, que está com o volume de água muito elevado. Em virtude disso, a medida foi adotada por segurança.





Pessoas que adquiriram ingressos para esse período podem remarcar para outra data ou receberão o dinheiro de volta. O consumidor pode fazer o pedido pela internet, no mesmo site usado para comprar a passagem, ou na bilheteria.

A expectativa da empresa é de que a Maria Fumaça volte a circular a partir da semana que vem, dependendo dos resultados do monitoramento feito do nível do Rio Elvas.

Horário de funcionamento das bilheterias

São João del-Rei: quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado (das 8h às 12h; das 13h às 17h); domingo (das 8h às 12h)





Tiradentes: quinta-feira, sexta-feira e sábado (das 8h às 12h; das 13h às 17h); domingo (das 8h às 12h)





Informações para turistas: (32) 3371- 8485