Estrada em péssimas condições impede chegada a escola e interdita linhas de ônibus

MG 211, entre Capelinha e Setubinha, no Vale do Jequitinhonha, intransitável (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Moradores de comunidades rurais com dificuldades para o escoamento da produção agrícola e para a ida até a cidade, centenas de alunos impedidos de chegar à escola e linha de ônibus intermunicipal interditada. De acordo com os moradores do Vale do Jequitinhonha, esta é a situação enfrentada na região devido às más condições da MG-211, estrada de terra entre as cidades de Capelinha e Setubinha e que passa também pela zona rural do município de Minas Novas.









O professor Graciano Pereira dos Santos, um dos organizadores do movimento, afirma que devido ao péssimo estado do trecho, os veículos do transporte escolar pararam de rodar na estrada entre Capelinha e Setubinha. Com isso, cerca de 500 alunos de escolas públicas do ensino fundamental e médio estão impedidos de estudar.

Graciano diz que o ônibus da linha regular entre Novo Cruzeiro e Capelinha também parou de rodar. Segundo o professor, os moradores de 50 comunidades rurais estão sendo prejudicados com a falta de transporte. Uma delas é Santiago, no município de Minas, onde ele reside.





De acordo com Graciano Santos, devido às más condições da estrada, os motoristas demoram até três horas para atravessarem os 55 quilômetros que separam Capelinha de Setubinha. Isso quando não são obrigados a permanecer horas parados no meio do caminho com os veículos “atolados” – cena que se repetiu na região nos últimos dias.

(foto: Redes Sociais/Reprodução) descaso total por parte dos responsáveis que estamos assistindo”, reclama o morador do Vale do Jequitinhonha. Segundo ele, a expectativa dos organizadores do protesto, marcado para o próximo domingo, é que a manifestação reúna milhares de pessoas com a participação de prefeitos e outras lideranças da região. Graciano informa que o ato será pacífico com a exibição de faixas e cartazes, fazendo apelo para a recuperação e para a pavimentação da rodovia, promessa de gestões passadas do Governo do Estado e nunca cumprida. “A estrada está praticamente intransitável, oferecendo riscos de acidentes. É umtotal por parte dos responsáveis que estamos assistindo”, reclama o morador do Vale do Jequitinhonha. Segundo ele, ados organizadores do protesto, marcado para o próximo domingo, é que a manifestação reúna milhares de pessoas com a participação de prefeitos e outras lideranças da região. Graciano informa que oserá pacífico com a exibição de faixas e cartazes, fazendo apelo para a recuperação e para a pavimentação da rodovia, promessa de gestões passadas do Governo do Estado e nunca cumprida.





No protesto, são esperados moradores de diversas cidades do Vale do Jequitinhonha, como Angelândia, Capelinha, Itamarandiba, Minas Novas, Novo Cruzeiro e Setubinha.

O que diz o DER-MG

Procurado pela reportagem, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), por meio de sua assessoria de comunicação, informou que “o tráfego de veículos na rodovia MG-211, não pavimentada, tem sido prejudicado devido às constantes chuvas que caem na região”. O órgão informou ainda que a linha de ônibus entre Novo Cruzeiro e São João Evangelista (que abrange o trecho Capelinha/Setubinhas), “ocasionalmente, tem deixado de circular devido às condições climáticas. O retorno à operação é imediato após a melhora do tempo”, informou o DER-MG.