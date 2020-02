Queda de árvores e alagamentos: Governador Valadares sofre com chuvas em Minas

Ver galeria . 4 Fotos Cidade-polo da Região do Vale do Rio Doce deve voltar a registrar chuvas de alta intensidade nesta quarta-feira (12), segundo a Defesa Civil municipal (foto: Divulgação/Cedec e Divulgação/Prefeitura de Governador Valadares )

Depois de cidades da Grande BH, da Zona da Mata e do Norte de Minas sofrerem com os estragos da chuva, o Vale do Rio Doce é mais um território a registrar danos provocados pela precipitação. Em Governador Valadares, houve registro de alagamentos, quedas de árvore e sinais em flash.





Segundo a prefeitura local, a chuva de granizo acompanhada de muitos ventos provocou os danos. O Executivo municipal deslocou equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para a Rua Ribeiro Junqueira, a esquina das ruas Francisco Sales e Afonso Pena e para o Bairro Ilha dos Araújos.

Imóveis particulares e empresas também foram danificados. Por causa dos danos nos semáforos, motoristas devem ficar atentos aos seguintes cruzamentos de ruas: Israel Pinheiro com Arthur Bernardes; Israel Pinheiro com Osvaldo Cruz; Israel Pinheiro com Olegário Maciel; Israel Pinheiro com Dom Pedro II; e Afonso Pena com Francisco Sales.





Para esta quarta-feira (12), a Defesa Civil municipal prevê precipitação de até 50 milímetros. O coordenador-adjunto de Defesa Civil de Minas Gerais, tenente-coronel Flávio Godinho, estará na cidade a partir de quarta.