Defesa Civil divulga alerta de tempestade severa para esta tarde em BH

Para as próximas 24 horas, a Defesa Civil do estado prevê acumulados significativos de chuva nas regiões Central e Sul de Minas Gerais. O sistema se deve à atuação de uma frente estacionária. Veja a lista de municípios e o volume de chuva previsto:

Ituitaba, Frutal, Uberlândia, Uberaba, Patrocínio, Araxá, Patos de Minas, Três Marias, Passos, São Sebastião do Paraíso, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, Curvelo, Sete Lagoas, Belo Horizonte e Região Metropolitana, Conceição do Mato Dentro, Ipatinga, Caratinga, Aimorés e Governador Valadares.