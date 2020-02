Drones são usados no combate à dengue em Brumadinho; veja o vídeo

Drones são usados para este trabalho desde o ano passado (foto: Vale/Divulgação)







A Secretaria Municipal de Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, e a mineradora Vale, voltaram a usar drones para combater a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.









A ação não substitui as inspeções periódicas que cada morador deve realizar no interior dos imóveis. Boa parte dos lugares onde o mosqui se prolifera estão em casas e quintais, como caixas d'água, piscinas abandonadas, calhas.

Segundo a Vale, as ações começam em Córrego do Feijão e Pires, a partir do dia 10 de fevereiro e vão até 14 do mesmo mês, em Tejuco, de 17 a 21, e Parque da Cachoeira, entre os dias 24 de fevereiro e 6 de março.





As ações começaram no ano passado, quando foram identificados 1.184 criadouros e as ações contaram com 40 profissionais entre agentes de saúde, técnicos e responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde e da Vale.