Contato com água de inundações expõe população a doenças graves

Moradores de Sabará em fila para tomar vacina depois de temporais: especialistas recomendam doses contra tétano e hepatite, além da triviral (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)







Hepatite, tétano e leptospirose. Essas são algumas das principais doenças com as quais as pessoas que tiveram contato com a água das enchentes precisam se preocupar. Na semana passada, 60 mil doses da vacina contra hepatite A foram recebidas pela Secretaria Estado de Saúde (SES-MG), a partir do repasse do Ministério da Saúde para imunização da população nessa situação. Além disso, Minas Gerais também recebeu do ministério kits para situações de calamidade – compostos por medicamentos e insumos médicos e hospitalares, capazes de atender cerca de 500 pessoas por um período de três meses.





O infectologista e professor adjunto do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG Mateus Rodrigues Westin alerta: micro-organismos como vírus, fungos e protozoários podem estar presente no esgoto e, consequentemente, nas águas de inundação. "Só o contato pela pele pode causar algumas micoses. Mais preocupante é a ingestão dessa água. Não precisa ter ocorrido diretamente, mas, também, por meio de mão contaminada que passa pela região dos olhos e bocas. Também é preciso ficar atento com a alimentação, que pode ter tido contato com a água infectada", informou. Além das doenças gastrointestinais, ele alerta para três patologias graves: hepatite, tétano e leptospirose.



O especialista reforça a importância da vacinação e de ficar em alerta: “Se você teve contato com a água da inundação e tiver quadro de febre aguda, procure um médico.” Ele também ressalta a importância de equipamentos de segurança para fazer a limpeza da casa, dos cômodos ou dos objetos. “É preciso usar botas e luvas para a proteção ao fazer a limpeza. Também é recomendado que se misture água e água sanitária para ação desinfetante”, complementou.





O tétano é uma infecção causada por bactéria e não é contagiosa. Se não for tratado corretamente, pode matar. E a principal forma de prevenção é por meio da vacina pentavalente. Já a hepatite é uma inflamação do fígado. O contágio pela doença ocorre em decorrência de condições precárias de saneamento básico e de higiene pessoal, por meio de água e dos alimentos. No ano passado, foram 40 casos notificados de hepatite A.





Já a leptospirose tende a ter ocorrência elevada nos períodos de enchentes porque a enxurrada traz para os ambientes humanos a urina de roedores que estão nos esgotos e bueiros. Por isso, qualquer pessoa que entrar em contato com água ou lama pode acabar infectada. Em 2019, em Minas Gerais, houve 173 casos de leptospirose, com 18 mortes.





Em Belo Horizonte, cerca de 4 mil profissionais foram mobilizados em plantão para minimizar os riscos à saúde da população depois dos últimos temporais. Os agentes comunitários e de combate a endemias de vários centros de saúde da capital estão realizando visitas domiciliares nas regiões mais atingidas pelas chuvas, segundo a prefeitura. Na segunda-feira, equipes do Centro de Saúde Betânia estiveram nas adjacências da Avenida Tereza Cristina, na Região Oeste de Belo Horizonte, para mutirão de vacinação da comunidade atingida pelas chuvas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram disponibilizadas, para todas as faixas etárias, vacinas contra hepatite A e B, febre amarela, tétano e triviral (sarampo, rubéola e caxumba). Estima-se que, apenas na região, 300 pessoas tiveram algum contato com a água das chuvas. Apenas na primeira visita, foram oferecidas cerca de 100 vacinas à comunidade. A prefeitura não tem um balanço de quantas pessoas foram vacinadas em toda a cidade por esse motivo.