Chuva forte na Região do Campo das Vertentes provoca deslizamento de terra e interrompe estrada vicinal

Chuva forte, na noite de segunda-feira (3), assustou moradores de Lagoa Dourada e São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes, e causou prejuízos. Segundo Alex Magno Goddi, vice-prefeito de Lagoa Dourada, cidade famosa pela produção de rocambole, o temporal durou cerca de quatro horas provocando queda de barrancos e alagamento de moradias nos bairros Cacimba, Gamarra, Correios e Centro da cidade distante 139 quilômetros da capital.

Lagoa Dourada foi atingida com chuva intensa (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Também, que fica a 185 quilômetros de BH, teve problemas, embora em menor escala. No Bairro Senhor do Monte, a água entrou em três casas, enquanto no Bairro Colônia do Marçal afoi muito forte. Segundo a Defesa Civil Municipal, o Rio das Mortes, que corta o município, Tiradentes e Santa Cruz de Minas, está cheio, embora sem transbordamento.