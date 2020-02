Mais de 54 mil continuam fora de suas casas por causa das chuvas em Minas

Deslizamento de terra destruiu uma casa em Ibirité, na Grande BH, onde cinco pessoas morreram (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

As fortes chuvas que atingiram Minas Gerais desde o último dia 24 mantêm 54.657 pessoas fora de suas casas no estado. Dessas, 45.390 estão desalojadas e 9.267 desabrigadas. Os números são da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).





mortes pelas chuvas são 69 desde o início do período chuvoso, em outubro do ano passado. Desde o dia 24 de janeiro, 58 pessoas perderam a vida ao serem arrastadas pelas enxurradas, afogadas ou vítimas de deslizamento – tudo relacionado às precipitações.





Belo Horizonte segue como o município com o maior número de óbitos, com 13. Houve soterramentos fatais na Vila Bernadete, na Região do Barreiro, e no Jardim Alvorada, no Noroeste da cidade.





Ainda na Região Metropolitana de BH houve seis mortes em Betim, cinco em Ibirité, duas em Contagem, uma em Nova Lima, uma em Esmeraldas e outra em Sabará.





No interior, os óbitos estão listados em 11 municípios da Zona da Mata: Luisburgo (cinco), Alto Caparaó (quatro), Alto Jequitibá (três), Simonésia (três), Pedra Bonita (três), Carangola (dois), Divino (um), Tabuleiro (um), Manhuaçu (um), Santa Margarida (um) e Tocantins (um).





Há, ainda, duas mortes computadas em Divinópolis (Centro-Oeste), uma em Conselheiro Lafaiete (Região Central) e outra em Olhos D'Água (Norte).





Calamidade e emergência





Além das vítimas, os estragos causados pelas chuvas já forçaram cinco cidades a decretar estado de calamidade pública em Minas Gerais: Muriaé (Mata), Orizânia (Mata), Ibirité (Grande BH), Taparuba (Vale do Rio Doce) e Catas Altas (Central).





Um decreto estadual também colocou 196 cidades em situação de emergência em Minas Gerais.