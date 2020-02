Temperatura aumenta, mas BH pode ter pancadas de chuva à tarde

Grupo de pessoas se refresca em uma fonte da Praça Diogo de Vasconcelos (foto: Eduardo Linhares/EM/DA Press)







Belo Horizonte e no restante do estado nesta semana. Apesar da temperatura alta e céu mais claro do que nos últimos dias, ainda há risco de pancadas de chuva na capital.



Pelo menos até quinta-feira, Minas Gerais terá regiões com céu encoberto a nublado com pancadas de chuva. A temperatura máxima no estado pode chegar ao 37°C amanhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), áreas de instabilidade atmosférica geradas pelo calor e a alta umidade favorecem as pancadas de chuva localizadas, principalmente à tarde ou à noite, nas regiões Central, Sul e Oeste de Minas. Nas demais regiões, predomínio de sol e chuvas isoladas. No Norte de Minas, a umidade do ar pode ficar muito baixa, próxima dos 30%.Pelo menos até quinta-feira, Minas Gerais terá regiões com céu encoberto a nublado com pancadas de chuva. A temperatura máxima no estado pode chegar ao 37°C amanhã.





Conforme a previsão da Defesa Civil de BH, o dia começou com céu parcialmente nublado e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas a tarde. A temperatura mínima nesta segunda-feira foi de 19°C e a máxima deve chegar aos 32°C, com umidade relativa do ar a 45%.





As temperaturas começaram a subir em Belo Horizonte ainda no fim de semana. Hoje, algumas pessoas foram flagradas tentando aliviar o calor em uma das fontes da Praça Diogo de Vasconcelos, na Savassi.