Ministério da Saúde descarta mais um caso suspeito de coronavírus em BH

Hospital Eduardo de Menezes, especializado em doenças infectocontagiosas, recebeu todos os casos suspeitos na capital (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Ministério da Saúdedo novo coronavírus em. Foram realizadosusandoe todos derampara aque assusta o mundo.A paciente estáno Hospital Eduardo de Menezes, referência em doençasEla está em uma ala de isolamento, uma enfermaria com três leitos. Segundo a instituição, caso seja necessário, outras alas podem ser isoladas. Outras 14 pessoas próximas dela estão sendo monitoradas.Até o momento, nenhuma tem sinais da doença. A paciente informou aos órgãos públicos que não esteve no mercado de peixes chinês onde há a suspeita dos primeiros contágios.Ela também não teve contato com nenhuma pessoa doente e não procurou nenhum serviço de saúde no país asiático.De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), após manifestar febre, a paciente começou a usar máscara para evitar contágio e foi diretamente à Unidade de Pronta Atendimento Centro-Sul fazendo uso dessa proteção. Ela relata não ter saído de casa desde que chegou à capital.Em 21 de janeiro, outra paciente chegou à UPA-Centro Sul, na capital mineira, com sintomas respiratórios compatíveis com a doença viral aguda causada pelo coronavírus.A mulher de 35 anos esteve em um evento internacional em Xangai e desembarcou na capital mineira em 18 de janeiro. Ela chegou a ser conduzida ao Hospital Eduardo de Menezes para observação.Profissionais de saúde recolherem uma amostra de sangue e encaminharam para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. A instituição, no entanto, verificou que se tratava de um caso de rinovírus humano (HRV).