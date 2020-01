Ônibus perde freios e se choca contra muro em BH

(foto: Anderson Silva/Arquivo Pessoal)

Um ônibus da linha 4107 (Alto Caiçara/Serra) perdeu os freios e se chocou contra um muro no encontro das ruas Major Delfino de Paula e Santa Josefina, no Bairro Aparecida, Região Noroeste de Belo Horizonte.





Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra/BH),estavam dentro do veículo: o motorista, o trocador e dois passageiros.





O ônibus não estava cheio justamente porque estava próximo ao seu ponto final. De acordo com o Setra/BH, somente a perícia a ser feita no veículo vai identificar qual foi a falha ocorrida no ônibus.