Termo de referência para descaracterização de barragens é concluído

O comitê que elaborou o documento foi constituído por 19 especialistas. As reuniões ocorreram entre agosto e novembro do ano passado (foto: Valquíria Lopes/Semad)







O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) concluiu o termo de referência que vai orientar as obras para descaracterizar 43 barragens com alteamento a montante em Minas Gerais. Com o documento em mãos, as mineradoras terão 60 dias para enviar os projetos segundo as orientações do documento. As notificações já estão sendo encaminhadas às empresas.





Termo de Referência exige a consolidação das informações e estudos existentes sobre as barragens e também o diagnóstico das estruturas. Já com relação ao projeto das obras para encerramento das estruturas, o documento faz três diferenciações. As empresas precisam seguir caminhos distintos para barragens com estabilidade declarada, para aquelas em nível 1 de alerta, e, por fim, para as barragens que estejam nos níveis 2 ou 3", informa a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).





O termo exige que todas as barragens alteadas a montante sejam drenadas e mantidas sem acúmulo permanente de água após a descaracterização. As estruturas também deverão ser monitoradas.





A descaracterização está prevista na Lei Estadual 23.291/2019, que teve origem no projeto de lei Mar de Lama Nunca Mais, que instituiu a Política Estadual de Segurança de Barragens. O comitê que elaborou o documento foi constituído por 19 especialistas. As reuniões ocorreram entre agosto e novembro do ano passado.