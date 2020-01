Chuvas em Minas: após perder dois irmãos, criança em estado grave é transferida para BH

Chuva causou estragos em Alto Jequitibá, na Zona da Mata mineira (foto: Reprodução/WhatsApp)

Está em BH o garoto de 11 anos que sobreviveu depois de ser arrastado por uma enxurrada em Alto Jequitibá, na Região da Zona da Mata mineira. Ele estava internado no Hospital César Leite, em Manhuaçu, na mesma região, e conseguiu a transferência para a rede de saúde da capital mineira.





O paciente veio para BH come está acompanhado dos pais. Ele precisou ser trazido pela aeronave por conta doe dos danos causados em Alto Jequitibá.





A criança é vítima da enchente que atingiu a cidade da Zona da Mata na última sexta-feira, quando uma tempestade causou danos e matou pessoas em Minas Gerais. Ela só sobreviveu porque foi puxada pelo pai.





Entre os óbitos estão os dois irmãos da criança internada em BH. Eles tinham 8 e 1 ano e morreram na mesma enxurrada que quase tirou a vida do garoto de 11.





Segundo o vereador Sandro Cowboy, as crianças viviam na zona rural da cidade. A casa onde elas moravam foi engolida pelas águas do Córrego Indaiaçu.





O corpo da caçulinha foi encontrado somente na manhã de sábado, enquanto o do irmão do meio foi achado ainda na madrugada do mesmo dia.





Uma idosa também morreu em Alto Jequitibá, no Bairro Luanda. A família já velou o corpo dela no cemitério local na noite de sábado. Ela também perdeu a vida por conta de um deslizamento.





O rio que corta a cidade deixou as casas submersas durante a madrugada, mas a situação no dia posterior já era controlada, apesar do alto nível das águas do manancial.