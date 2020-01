Enchente em cidade mineira mata crianças e idosa

Crianças da esquerda e da direita morreram, enquanto a do meio está em estado grave (foto: Reprodução/WhatsApp)

Dois irmãos ainda crianças e uma idosa morreram em uma enchente que atingiu a cidade de Alto Jequitibá, na Zona da Mata Mineira, nessa sexta-feira (24). Eles estão entre as 41 pessoas que já morreram neste período chuvoso no estado, conforme boletim da Defesa Civil estadual.





Segundo a prefeitura local, uma terceira criança, irmã das duas que morreram, ainda está internada emEla foi resgatada pelo pai e estána mesma região do estado.





De acordo com o vereador Sandro Cowboy, a família tenta trazer a criança, que tem cerca de 10 anos, para Belo Horizonte, mas o estado das rodovias próximas dificulta a operação.





Ainda segundo o político, as crianças viviam na zona rural da cidade. A casa onde elas moravam foi engolida pelas águas do Córrego Indaiaçu.





O corpo da caçulinha, de aproximadamente 1 ano, foi encontrado somente na manhã deste sábado, enquanto o do irmão dela, cerca de 6 anos, foi achado ainda na madrugada.





Já a idosa, conforme o vereador, morreu no Bairro Luana. A família velava o corpo dela no cemitério local por volta das 19h. Ela também perdeu a vida por conta de um deslizamento.





O rio que corta a cidade deixou as casas submersas durante a madrugada. A situação na noite deste sábado, contudo, já estava normalizada, apesar do alto nível da água do manancial.