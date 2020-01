Mortes no período chuvoso saltam para 41 em Minas, diz Defesa Civil

(foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press)

Em novo boletim divulgado na noite deste sábado (25), a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) informou que 30 pessoas já morreram em Minas Gerais por conta das chuvas que caíram nos últimos dias. Juntando com as 11 vidas perdidas entre outubro e semana passada, o número de óbitos no estado saltou para 41.





E o número pode aumentar, já que 17 pessoas continuam desaparecidas, conforme a Cedec, todas vítimas das precipitações desta semana. São exatamente 3.531 cidadãos fora de suas casas, sendo 2.620 desalojados e 911 desabrigados. Sete pessoas também se feriram.





De acordo com a Defesa Civil estadual, os números dizem respeito às ocorrências finalizadas até as 18h deste sábado, mesmo dia em que as autoridades encontraram sete corpos em Belo Horizonte e um em Contagem, na Grande BH.





Todos de BH foram achados soterrados no Bairro Jardim Alvorada, na Pampulha, e na Vila Bernadete, no Barreiro. Três crianças e dois adultos morreram depois que barracões deslizaram na Pampulha, por volta das 20h de sexta.





Já no Barreiro, dois corpos, ambos do sexo masculino, já foram resgatados. Outras cinco pessoas ainda estão desaparecidas.





A Defesa Civil informou à imprensa que divulgará boletins duas vezes ao dia: um pela manhã e outro no período da tarde.