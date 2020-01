Parques municipais e unidades da Fundação Zoobotânica são fechados em função das chuvas

Aviso colocado na porta do Parque Municipal (foto: Redes Sociais/ Reprodução)

Devido aos grandes transtornos causados pelo temporal em toda a capital, os parques municipais e as unidades da Fundação Zoobotânica, aquário, zoológico e jardim botânico, ficarão fechados preventivamente.

A previsão é ano próximomas a interdição pode ser prorrogada em caso de mais chuvas em Belo Horizonte.

Durante o fechamento preventivo também haverá manutenção e vistorias nas unidades.

Devido às circunstâncias, o Teatro Francisco Nunes, dentro do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, não funcionará. Os espetáculos previstos para o período estão cancelados. Sobre ingressos já comprados, as pessoas devem entrar em contato com a organização da 46º Campanha de Popularização do Teatro e Dança, pelo telefone (31)2551 7758; ou no Posto da Belotur, na Avenida Afonso Pena, 1.055, Centro de Belo Horizonte.