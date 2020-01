Apesar de temporal, restaurantes do Lourdes garantem funcionamento nesta quarta

Limpeza em frente ao restaurante Kei, que fica na Rua Bárbara Heliodora (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)

Ver galeria . 89 Fotos Região Centro-Sul de Belo Horizonte foi a mais atingida pelo temporal da noite de 28 de janeiro. Na foto, situação na Praça Marília de Dirceu, no Bairro de Lourdes (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press )

Ver galeria . 18 Fotos Temporal causou destruição no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte (foto: Túlio Santos / EM DA PRESS )

Clientes do restaurante de luxo Olga Nur, em Lourdes, foram surpreendidos pela enxurrada causada pela tempestade da noite desta terça-feira em Belo Horizonte. A água invadiu o salão e deixou a clientela perplexa. #chuva #chuvaembh #olganur #estadodeminas pic.twitter.com/zNDnm2dgM8 %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 29, 2020

não vai parar, a despeito do temporal da noite de terça-feira que arrasou um dos bairros mais tradicionais, e de maior poder aquisitivo, deLocalizados um de frente para o outro na, os restaurantescontinuaram funcionando durante a chuva. Seus proprietários, Érica Lamounier e Léo Paixão, respectivamente, confirmaram aoque abrirão suas portas nesta quarta-feira.“A área externa do Kei foi danificada, o parklet em frente ao restaurante foi levado por inteiro pela chuva, assim como algumas mesas da varanda. Já estamos recompondo o prejuízo”, afirmou Érica nesta manhã. O piso da varanda está sendo consertado. A partir das 18h ela espera abrir o japonês, que está há 12 anos no mesmo endereço.Na hora da chuva, Érica contou, o Kei estava lotado. “Colocamos os clientes no segundo piso e a água, que tinha coberto as mesas da varanda, só fez uma marola na porta, mas não invadiu.” O Kei funcionou até a meia-noite de terça. Um sushiman teve seu carro, uma picape, levada pela água.O chef Léo Paixão estava no, em Santa Tereza, na hora da chuva. De acordo com ele, o Glouton estava “com fila de espera” na hora que o temporal teve início. “Como a casa do Glouton fica mais alta, a água não chegou a entrar. Mas umas jardineiras, cadeiras e mesas que ficavam na rua foram todas embora.”Os estabelecimentos de Lourdes que mais sofreram com o temporal foram o bar Tizé e o restaurante Olga Nur, ambos do mesmo proprietário, na Rua Curitiba. Até o momento onão conseguiu fazer contato com os responsáveis.Localizado ao lado do, na Rua Tomás Gonzaga, otambém foi poupado da chuva. Somente a área externa foi fechada durante o temporal – o restaurante continuou funcionando e abre nesta quarta, às 19h.