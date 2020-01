ONGs resgatam animais de rua após chuvas fortes em BH

(foto: Reprodução/PixaBay) chuvas que destruíram as ruas de Belo Horizonte, várias organizações não governamentais (ONGs) da capital mineira estão fazendo mutirões e campanhas para salvar e abrigar os animais de rua. As instituições estão recolhendo ração, material para salvamento, medicamentos veterinários e pedem que as pessoas se ofereçam como voluntários. Após asqueas, várias organizações não governamentais (estão fazendoAs instituições estão recolhendo, material para salvamento,e pedem que as pessoas se ofereçam como voluntários.









Paula pede doações. “A gente precisa de tudo. Ração, medicamentos, material de limpeza, caminha para os animais, armário, mesa, a contribuição para um novo abrigo, o que puderem”, diz. “O mais importante acho que são os lares provisórios para os animais. Precisamos de pessoas dispostas a ajudar", conta. O telefone para doações é (31) 4102-0020.





O Grupo “Regaste Rio Arrudas” salva animais que ficaram presos no rio após as enchentes. No último sábado, dois animais foram salvos dentro do rio com a ajuda de equipamentos de rapel.





A voluntária Joyce Carla conta que os resgates são feitos após denuncias recebidas no Instagram. “Quando a gente recebe um pedido de ajuda nas redes sociais, reunimos todo mundo e vamos fazer o resgate”, disse. Ela também pratica rapel e afirma que “apesar de perigoso, a gente faz assim mesmo”.





@resgatedeanimaisrioarrudasbh. Precisamos de rações e dinheiro para consultas veterinárias”, disse.



Ver esta publicação no Instagram Procuramos os donos dessas belezinhas! Alguém consegue ajudar a compartilhar ? Uma publicação partilhada por %u211D%uD835%uDD56%uD835%uDD64%uD835%uDD58%uD835%uDD52%uD835%uDD65%uD835%uDD56 %uD835%uDD38%uD835%uDD5F%uD835%uDD5A%uD835%uDD5E%uD835%uDD52%uD835%uDD5D %u211D%uD835%uDD5A%uD835%uDD60 %uD835%uDD38%uD835%uDD63%uD835%uDD63%uD835%uDD66%uD835%uDD55%uD835%uDD52%uD835%uDD64/ %uD835%uDD44%uD835%uDD3E (@resgatedeanimaisrioarrudasbh) a 28 de Jan, 2020 às 3:12 PST

Ela conta que os animais salvos vão para lares temporarios, mas que a organização também precisa de doações. "Para ajudar é só procurar nosso Instagram @resgatedeanimaisrioarrudasbh. Precisamos de rações e dinheiro para consultas veterinárias", disse.





A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad) e a Polícia Militar de Minas Gerias (PMMG) começaram a receber, nesta quarta-feira (29/1), doações para cães e gatos. A campanha é coordenada no Núcleo de Fauna da Semad e visa a arrecadação de produtos que podem auxiliar na alimentação e nos cuidados com os animais atingidos.





“A princípio estamos priorizando recolher ração para cães e gatos, material de limpeza animal, vasilhames para alimentação, cobertores, toalhas, patês para cães e gatos, caixa de areia para gatos e caixas de transporte e coleira”, afirma coordenadora de fauna e pesca da Semad, Samylla Mol. De acordo com ela, não há necessidade, inicialmente, de doação de medicamentos veterinários.





É importante que, ao realizar a doação, as pessoas se identifiquem na Superintendência Regional do Meio Ambiente (Supram) ou nos batalhões da PM para um maior controle da Semad sobre a situação.





(foto: Reprodução/Instagram) Hospital Veterinário do Uni-Bh também começou uma campanha nas redes sociais para auxiliar os animais de rua. Entre os itens estão ração para filhote (cães e gatos), tapete higiênico, tramadol, dipirona, jornal, papelão, guias, bebedouros, comedouros e vermífugos. também começou uma campanha nas redes sociais para auxiliar os animais de rua. Entre os itens estão ração para filhote (cães e gatos), tapete higiênico, tramadol, dipirona, jornal, papelão, guias, bebedouros, comedouros e vermífugos.





Na última quinta-feira, um leão, uma leoa, uma onça, sete gorilas e dois chimpanzés do Zoológico de Belo Horizonte foram levados para a área reservada de seus recintos por causa das fortes chuvas que atingem a Região da Pampulha, em Belo Horizonte. A medida é preventiva e foi tomada por questões de segurança dos animais.