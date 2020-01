Ameaça de vazamento de gás força fechamento de restaurantes no Bairro de Lourdes

Elzon Silveira, proprietário do Lourdes Restaurante, que chegou a abrir, mas não teve clientes

Ricardo Koktus, dono do Koktus Pizza: 'Como o ponto da Gasmig está na porta da minha loja, a área (arrasada pelo temporal) foi isolada'. Ele já havia contabilizado perda de cadeiras (foto: Mariana Peixoto/Divulgação)

Depois da água e da lama, uma ameaça defez com que estabelecimentos da Rua, no Bairro de, tivessem que(29).Proprietário do, que há sete meses ocupa o número 159 da Rua Marília de Dirceu,disse que não pôde sequer olhar a situação de seu freezer nesta quarta-feira. “Como o ponto da Gasmig está na porta da minha loja, a área foi isolada”, comentou ele, que já havia contabilizado perda de cadeiras.A pizzaria não abre às terças, então ele não estava no local na hora do temporal. Acredita que esta semana não deverá abrir o estabelecimento, já que o primeiro quarteirão, logo após a Avenida do Contorno, é o que foi mais atingido.Uma série de estabelecimentos comerciais vizinhos a Koctus contabilizavam os estragos, que não chegaram a ser de grande porte. Mas nenhum deles abriu hoje. Gilson Júdice, proprietário da Pizzaria Marília (número 226), comentou que o parklet do local foi embora com a chuva, mas que a cozinha e as máquinas tinham sido resguardadas. Luana Garcia, gerente do L'Entrecôte de Paris (número 189), ajudava seus funcionários na limpeza do restaurante, tomado por lama.Já o Hiper Frios (número 240), delicatessen aberta há poucos meses no local, estava funcionando normalmente. O Lourdes Restaurante, de comida a quilo, era o única opção para refeições neste quarteirão. Mesmo com os pratos na mesa, nenhum cliente tinha chegado até o local, que tinha a porta resguardada por funcionários da Gasmig e da PBH. Como fica no segundo andar de um antigo sobrado, ele não sofreu com entrada de água da chuva. Mas a água havia acabado no final da manhã.“Achamos melhor abrir porque quem frequenta aqui é o pessoal que trabalhar na área. Como não veio ninguém, vou ter que jogar a comida fora. Será que a prefeitura vai indenizar?”, questionou a proprietária, Gueila Betânia, que trabalha ao lado do marido, Elzon Silveira.