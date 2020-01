Situação de emergência em 101 municípios mineiros também é reconhecida pela Defesa Civil Nacional

Ponte Nova, na Zona da Mata Mineira, teve enchente com Rio Piranga (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)







As fortes chuvas que atingiram Minas Gerais nas últimas semanas causou destruição em diversas cidades. O Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), reconheceu a situação de emergência em mais 54 municípios do estado.









O reconhecimento foi realizado por procedimento sumário – quando o, público e notório, é considerado de grande intensidade. Nestes casos, o Ministério realiza o reconhecimento antes mesmo que a solicitação do município ou do estado preencha todos os pré-requisitos da Instrução Normativa nº 2/2016.





Com o reconhecimento federal, os municípios podem elaborar planos de trabalho para solicitar recursos à União. Para agilizar o processo, a Defesa Civil Nacional realiza um treinamento com os gestores municipais mineiros para que os pedidos sejam encaminhados corretamente à Pasta e, com isso, agilize a análise e a aprovação das propostas.





“Estamos realizando um treinamento, em tempo real, para que os municípios elaborem corretamente as propostas, com todos os documentos necessários, inclusive registros fotográficos dos danos. Esses planos serão encaminhados ao Ministério do Desenvolvimento Regional por meio do S2id [Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres]”, explica o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun.





Municípios reconhecidos nesta terça-feira (28):

Almenara Antônio Dias Barão de Cocais Belo Vale Bocaiúva Bom Jesus do Galho Caputira Cipotânea Conselheiro Lafaiete Cordisburgo Coronel Fabriciano Crucilândia Diamantina Diogo de Vasconcelos Durandé Entre Rios de Minas Felício dos Santos Felixlândia Fervedouro Guaraciaba Igaratinga Inimutaba Ipaba Ipanema Itapecerica Jeceaba Juatuba Lamim Manhumirim Mário Campos Miradouro Moeda Nova Era Nova União Oliveira Ouro Branco Paula Cândido Pintópolis Ponte Nova Rio Casca Rio Piracicaba Rosário da Limeira Santa Cruz do Escalvado Santa Maria do Itabira Santana do Manhuaçu Santana dos Montes Santo Antônio do Grama São Geraldo São Gonçalo do Rio Abaixo São João do Manhuaçu Senhora de Oliveira Setubinha Timóteo Tombos





Municípios que já haviam sido reconhecidos da segunda-feira (27):

Abre Campo Alto Caparaó Alto Jequitibá Belo Horizonte Betim Brumadinho Caeté Caparaó Carangola Cataguases Congonhas Contagem Divino Dores do Turvo Ervália Espera Feliz Guidoval Ibiaí Ibirité Luisburgo Manhuaçu Mariana Mateus Leme Matipó Monjolos Muriaé Nova Lima Orizânia Patrocínio de Muriaé Pedra Bonita Raposos Raul Soares Ribeirão das Neves Rio Acima Sabará Santa Bárbara Santa Luzia Santa Margarida São Gonçalo do Sapucaí Sarzedo Senador Firmino Simonésia Taquaraçu de Minas Teófilo Otoni Tocantins Ubá Visconde do Rio Branco





Antecipação do saque do FGTS





Caixa disponibiliza condições especiais para ajudar vítimas da chuva; confira Outra medida garantida a partir do reconhecimento federal de situação de emergência ou de calamidade pública é que os trabalhadores que tiverem residência nas áreas afetadas por desastres naturais podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme previsto na Lei 10.878/2004.