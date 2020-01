Caixa disponibiliza condições especiais para ajudar vítimas da chuva; confira

A Caixa anunciou que vai estender o horário de atendimento das agências (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 18/10/2019)

Benefícios para as empresas afetadas

Contratos habitacionais

Novos correntistas

, insenção da tarifa de serviços e maisde parcelas de contratos. Essas são algumas da medidas anunciadas pelaem coletiva de imprensa, no fim da manhã desta terça-feira, em apoio as vítimas das fortes chuvas que castigaram diversas cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O objetivo é ajudar"Em um conjunto de benefícios exclusivos para as áreas atingidas, reforçando a preocupação que a caixa dá para a população. apoiando nesse momento infortúnio. Todos os municípios que decretaram calamidade pública ou situação de emergência já estão contemplados com esses anúncios. Se houver qualquer outro município acionado, automaticamente a Caixa estende o benefício", disse o vice-presidente de distribuição da Caixa, Paulo Henrique Ângelo Souza.A Caixa anunciou que vai estender o horário de atendimento das agências e deslocar os caminhões-agência do banco – que trarão reforço para o atendimento bancário nas cidades. "Os caminhões estão diretamente conectados com o sistema da Caixa via satélite e oferecem todos os serviços dos bancos", acrescentou.Em coletiva, o vice-presidente ainda anunciou que o banco também fará remanejamento de empregados com base na demanda por atendimento e negócios em cada localidade.De acordo com o vice-presidente de distribuição da Caixa, o banco dará, de forma automática, para clientes moradores das áreas atingidas.O banco disponibilizará ainda outros benefícios que poderão ser solicitados, comode Penhor, CDC e Crédito Pessoal e até 60 dias deEmpresários afetados pela tragédia também poderão ser beneficiados. Isso porque, de acordo com a Caixa, serão disponibilizados R$ 8 milhões em recursos do PIS para as linhas de crédito, com taxa de juros a 0,83% e sem pagamento de IOF. Além do mais, o empresário pode optar pela pausa de até 3 meses nos produtos de crédito para aquisição de máquinas e equipamentos com carência de 06 meses."Disponibilizamos operações para a compra de máquinas e equipamentos, permitindo que as empresas retomem as suas operações. O banco oferecerá Capital de Giro e financiamento com condições especiais e prazos estendidos", acrescentou."Nos contratos habitacionais, a Caixa oferece pausa estendida por até 90 dias no pagamento das parcelas de financiamentos habitacionais, renegociação para incorporação das prestações no saldo devedor dos clientes inadimplentes e apoio para elaboração do trabalho social e engenharia", disse.As unidades da Caixa ainda darão suporte aos clientes para acionamento de seguro habitacional."As operações de crédito são para correntistas e não correntistas da Caixa. Elas são para as populações afetadas pelas chuvas", disse. Todos os municípios que decretaram calamidade pública ou situação de emergência serão contemplados pelos anúncios feitos nesta manhã."Se algum outro município entrar na lista, automaticamente, nós ampliaremos os benefícios", acrescentou.