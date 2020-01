Prefeitura de Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas, decreta situação de emergência

Ponte Bairro São Lucas, em Santo Antônio do Monte (foto: TV Alterosa/Reprodução)



Os reflexos da chuva do último fim de semana estão por toda parte de Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas. Na entrada da cidade, a força da água arrancou pedaços do asfalto, derrubou parte do barranco, levou materiais e destruiu o que já tinha sido feito em obra da prefeitura.









Enxurrada levou carros em Santo Antônio do Monte (foto: TV Alterosa/Reprodução)

A quantidade de água encobriu várias ruas da cidade. Achegou a arrastar carros e assustou os moradores. Os bairros mais atingidos foram o São Lucas, Nossa Senhora de Fátima e Prolongamento Dom Bosco. A prefeitura anunciou um conjunto de obras emergenciais para consertar os estragos causados pelo temporal.





Por causa da chuva, serão necessários reparos no asfalto, em vários pontos da cidade, recuperação de estradas rurais e de pontes. A estimativa é de gasto de pelo menos R$ 800 mil só com esses trabalhos.





A prefeitura foi a primeira da região a assinar um decreto de situação de emergência por causa dos estragos da última chuva. “A gente tem o poder de fazer compra mais rápida, mas tudo com parecer jurídico”, disse o prefeito, Dinho do Brás. A preocupação também é com a volta das aulas, previstas para o dia 10. “Se eu não arrumar essas pontes, não tem como começar as aulas”, afirmou.



Estragos em asfaltos em Santo Antônio do Monte (foto: TV Alterosa/Reprodução)





O tempo continua fechado e há previsão de mais chuva para a região. A expectativa é começar as obras o mais rápido possível, principalmente onde as pontes foram destruídas. Segundo o secretário, tão logo consigam o material já devem começar as obras e em média 90 dias terminam.