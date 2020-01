Mulher é presa ao tentar entrar com 12 celulares na Nelson Hungria

Com ajuda de voluntários, Cruz Vermelha leva doações a atingidos pelas chuvas em Minas

Chuvas: criança de dois anos morre após ser atingida por telhado no Norte de Minas

Avenida dos Andradas é parcialmente interditada após queda de vigas no Arrudas

Toque de sinos abre celebração dos 120 anos da Paróquia São José, no Centro de BH

EM acompanha moradores que tiveram que sair de casa no Jardim Alvorada

Com 56 mortes em todo o período chuvoso, Minas busca ajuda para mais de 100 cidades

Chuvas: saltam para 99 as cidades mineiras em situação de emergência

