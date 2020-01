Exército vai auxiliar Contagem por causa dos danos provocados pela chuva

No início da semana, autoridades se reuniram com o prefeito de Contagem, Alex de Freitas, para definir decreto de emergência (foto: Divulgação/Prefeitura de Contagem)

A Prefeitura de Contagem, na Grande BH, informou na noite dessa sexta-feira (24) que vai receber apoio do Exército para conter os danos causados pelas chuvas na cidade.





Um gabinete de crise com a participação de diversos órgãos da prefeitura foi montado. Entre as autoridades estão a Defesa Civil da cidade, a Guarda Municipal, a autarquia de trânsito do município e entidades ligadas ao Desenvolvimento Social.





Contagem também decretou emergência nesta semana por causa das chuvas que arrasaram a Grande BH recentemente. O decreto já foi reconhecido pelo governo federal.





Na Vila Barraginha, localizada na cidade, vários moradores ficaram desalojados. Os danos aconteceram, também, Feira do Bairro Amazonas, que precisou mudar de local depois da destruição.





Nesta sexta, liminar da Justiça determinou a desocupação imediata de imóveis situados no Morro dos Cabritos, em Contagem. Isso porque os moradores das casas convivem com o risco iminente de deslizamento e outras catástrofes naturais.