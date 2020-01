Grave acidente na BR-040 deixa uma morte e pelo menos sete feridos

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu com dois veículos de passeio queàs 17h40 desta sexta-feira.

18h45 - Juiz de Fora (MG), km 768, acidente no sentido RJ. Interdição total s/ RJ e Pare-e-siga s/ DF. Lentidão s/ RJ: 1 km e s/ DF 1 km. Ponto de ref.: entre a PRF e a ArcellorMital. %u2014 Via 040 (@via040) January 24, 2020

A batidacausou ano sentido Rio de Janeiro. De acordo com a Via 040 – que administra a rodovia – no sentido Distrito Federal, a via segue em pare e siga. A lentidão nos dois sentidos fica em um quilômetro.O Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.