Cilindro de gás mobiliza bombeiros na UPA Ressaca, em Contagem

Um escape em um cilindro de gás oxigênio mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os militares, funcionários e pacientes se assustaram.

Duas viaturas foram enviadas ao local e os militares isolaram o local para evitar entrada de pessoas. Também foi preciso fechar algumas janelas e portas para que o produto não se espalhasse para outros ambientes, “sendo observado todo cuidado por conta do risco de explosão, e a grande quantidade de concentração do gás oxigênio, que poderia levar complicações as pessoas próximas do local”, informou a corporação.