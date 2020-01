Homem é preso suspeito de matar amigo em Santa Luzia

Adriana das Neves Rosa, delegada responsável pelo caso (foto: Polícia Civil/ Divulgação)

Um homem de 43 anos, suspeito de matar o amigo com duas facadas depois de um desentendimento foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira (17). O caso ocorreu na cidade de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 9 de dezembro do ano passado.

Segundo informações, divulgadas na tarde desta segunda-feira pela PCMG, a vítima do crime procurou o suspeito pedindo abrigo por alguns dias, após ser expulso de uma casa de recuperação por estar com uma garrafa de bebida alcoólica dentro da instituição.

O suspeito acolheu a vítima em sua residência. Eles se conheciam por serem atendidos em um projeto de recuperação para dependentes químicos. Durante dois dias, a vítima e o suspeito ficaram na casa do autor consumindo bebidas e fazendo uso de drogas.

No dia do crime, o suspeito alega que a vítima dirigiu seu carro sem o seu consentimento e, após retornar, o suspeito notou que a lataria do carro estava danificada. Ele também teria se irritado com possíveis investidas do colega. “A vítima teria feito brincadeiras de cunho sexual, acariciando as nádegas do homem, as quais o mesmo não gostou e acabou cometendo o crime”, explicou Adriana das Neves Rosa, delegada responsável pelo caso.

Também segundo a Polícia Civil, o suspeito tem um histórico violento e já teria agredido outras pessoas com facão em razão de desentendimentos. Familiares, inclusive, demonstram muito temor em razão do temperamento explosivo do suspeito.

O homem cumpre prisão preventiva e deve ser indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe.

*Estagiária sob supervisão