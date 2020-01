Mulher mata homem com golpes de machadinha e alega vingança

(foto: Internet/Reprodução)

Uma mulher de 44 anos foi presa pela Polícia Militar (PM) na zona rural de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, na madrugada de ontem. Ela assassinou um homem com golpes de machadinha. A vítima foi identificada como José Pereira Gomes, de 45. Depois de detida, a mulher confessou o crime e disse aos policiais que foi uma vingança por ser sido estuprada pelo homem no início deste mês.

homicídio ocorreu na comunidade rural de Capão dos Porcos. De acordo com testemunhas, na noite de terça-feira, José Pereira, bastante alcoolizado, entrou na casa da mulher, onde deitou e dormiu no sofá. Ela, então, se apoderou de uma machadinha e deu vários golpes na cabeça da vítima e só interrompeu o ato de violência quando foi contida pela mãe e por outra pessoa. ocorreu na comunidade rural de Capão dos Porcos. De acordo com testemunhas, na noite de terça-feira, José Pereira, bastante alcoolizado, entrou na casa da mulher, onde deitou e dormiu no sofá. Ela, então, se apoderou de uma machadinha e deu vários golpes na cabeça da vítima e só interrompeu o ato dequando foi contida pela mãe e por outra pessoa.

José Pereira chegou a ser socorrido em uma ambulância e encaminhado para uma policlínica de Angelândia, na mesma região. Ele ainda foi transferido para um hospital de Capelinha. Porém, não resistiu e morreu. A mulher fugiu e entrou em um matagal. Ao retornar para a casa, na madrugada de ontem, ela foi detida e conduzida para o presídio de Capelinha.