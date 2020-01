'Ladrãozinho inexperiente', diz supermercado que ignorou assaltante em Minas; veja vídeo

Um caso inusitado chamou atenção da população de São João Batista do Glória, no Sul de Minas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação de um homem que desistiu de assaltar um supermercado depois de ser ignorado pelas vítimas. O caso aconteceu nesta terça-feira. Um caso inusitado chamou atenção da população de São João Batista do Glória, no Sul de Minas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação de um homem queum supermercado depois de ser ignorado pelas vítimas. O caso aconteceu nesta terça-feira.









Os funcionários e clientes parecem não entender o que estava acontecendo. Alguns deles chegam a olhar para o homem mas continuam com a rotina. O assaltante anuncia novamente o assalto e simula esconder uma arma em suas costas. Mais uma vez, ninguém reage. Após ser ignorado, o homem desiste e vai embora sem roubar nada.

Assaltante intimidado

O supermercado, que fica no Centro da cidade, tem bastante movimento e surpreendeu os funcionários. De acordo com o gerente, somente o empacotador que reconheceu a tentativa de assalto. Quando o homem foi embora, o funcionário comunicou ao gerente que foi rever as câmeras de segurança.





“Na hora tinha muito movimento. Acho que ele ficou com medo de entrar”, disse o gerente Jorge Batista. “Foi um ladrãozinho inexperiente, né? Achamos bom que não levou nada daqui, mas infelizmente ele saiu e assaltou outro supermercado aqui perto”, contou.

Cidade tranquila

O município é tido pelos moradores como uma cidade tranquila. Segundo o gerente, o supermercado tem mais de 30 anos e é a primeira vez que aconteceu uma tentativa de assalto.





A vendedora Sara Leticia Teodoro, que trabalha em outro comércio de São João Batista do Glória, disse que toda cidade só comenta sobre a ação do ladrão. “Está circulando nos grupos de whatsapp. O pessoal assustou. Aqui é pequeno e todo mundo fica alerta”, disse.



Homem desiste de assalto após ser ignorado em supermercado (foto: Reprodução/Twitter)





A Polícia Militar (PM) da cidade trabalha em busca de identificar o assaltante.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz.