Homem é preso suspeito de estuprar duas meninas em BH

(foto: PixBay/Reprodução) na noite dessa quinta-feira (16) no Bairro Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte, suspeito de estuprar duas crianças de 11 e 12 anos. Um homem de 29 anos foi presona noite dessa quinta-feira (16) no Bairro Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte, suspeito deduasde 11 e 12 anos.





16:43 - 15/01/2020 Mulher mata homem com golpes de machadinha e alega vingança menina havia passado alguns dias com a namorada dele e, na ocasião, confidenciou a ela que havia sido abusada pelo marido de sua prima. De acordo com o boletim de ocorrência, militares foram acionados pelo pai da criança de 11 anos. Ao chegar no local, ele relatou que ahavia passado alguns dias com a namorada dele e, na ocasião, confidenciou a ela que havia sido abusada pelo marido de sua prima.





Após tomar conhecimento do fato, o pai decidiu levar a menina ao psicólogo. Segundo ele, já durante o trajeto, a garota contou a ele detalhes sobre os abusos. Após a consulta, o homem resolveu informar aos familiares o que havia acontecido. Durante a conversa, uma prima da criança (essa de 12 anos) também afirmou ter sido vítima do autor, que é cunhado dela.





As meninas confirmaram as informações aos militares e acusaram o suspeito de estupro, inclusive com conjunção carnal. Segundo elas, o ato teria acontecido por diversas vezes em datas anteriores, desde 2018. Ambas foram conduzidas ao Hospital das Clínicas, onde passaram por exames.





O suspeito negou todas as acusações. Segundo ele, pode ser que uma das vítimas o tenha visto tomando banho, já que elas frequentam a casa em que ele mora e ele tem costume de tomar banho com a porta aberta. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão e Atendimento a Mulher.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira