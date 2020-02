Polícia Civil prende idoso suspeito de estuprar jovens na Zona da Mata

Entre as vítimas reconhecidas até o momento estão duas jovens de 11 e 13 anos (foto: Pixabay/Divulgação) Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem de 64 anos acusado de estuprar meninas durante festas em Abre Campo, na Zona da Mata. Entre as vítimas reconhecidas até o momento estão duas menores de 11 e 13 anos. Nesta quinta-feira (27), ade Minas Geraisum homem deacusado demeninas durante festas em, na. Entre as vítimas reconhecidas até o momento estão duas menores de









As duas jovens reconhecidas até o momento foram submetidas a exame de corpo delito e a análise para conjunção carnal deu positiva.





Os policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão na fazenda e residência do suspeito, localizada no Bairro Quelé, em Abre Campo. Foram encontrados pauzinhos de pirulito, embalagens de leite fermentado e uma cabeça de boneca no sítio onde ocorreram os crimes.





Após mandado de prisão temporária, o acusado foi preso em sua residência e não tentou resistir. A delegacia de Matipó investiga o crime.





A prisão do homem de 64 anos faz parte da operação “Infância Perdida”, realizada pela Polícia Civil nas cidades de Abre Campo e Matipó, na Zona da Mata. As ações têm objetivo de combater a violência sexual contra crianças e adolescentes na região.