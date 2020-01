Além da Belorizontina: ministério afirma que pelo menos mais seis rótulos da Backer estão contaminados

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informou, por meio de nota publicada na tarde desta quinta-feira (16), que identificou a presença dos contaminantes monoetilenoglicol e dietilenoglicol em outras seis marcas da Backer, além da Belorizontina e da Capixaba já informadas anteriormente.





Segundo o mapa, as marcastêm lotes contaminados. Com isso, até o momento, as análises realizadas pelos laboratórios constataramDesses, oito também tem monoetilenoglicol.





Ainda de acordo com o ministério, servidores continuando “atuando nas apurações administrativas para identificar as circunstâncias em que os fatos ocorreram e tomando as medidas necessárias para mitigar o risco apresentado pelas cervejas contaminadas”.





O Mapa também reiterou que a Backer continuará fechada até que a empresa tenha “condições seguras” para operar. Os produtos, conforme a pasta, só serão comercializados “mediante análise a aprovação” de técnicos do governo federal.

As duas substâncias encontradas estão diretamente ligadas, quando ingeridas, aos sintomas sentidos por pacientes internados com quadros de intoxicação exógena em Minas Gerais.

O envenenamento acarreta a síndrome nefroneural, que já levou três pessoas à morte: dois moradores de Belo Horizonte e outro de Ubá, na Zona da Mata mineira.

Confira abaixo a lista das cervejas e lotes contaminados: