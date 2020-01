Polícia prende jovem por agredir e manter namorada em cárcere privado em Minas

Materiais apreendidos na casa onde a jovem foi encontrada trancada (foto: Divulgação/Polícia Civil)

Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil resultou na prisão em flagrante de um jovem de 19 anos por tráfico de drogas e cárcere privado em Minas Gerais. O caso aconteceu na cidade de Montalvânia, na Região Norte do estado, na noite dessa quarta-feira (15).





Segundo otitular da delegacia da cidade, o suspeito trancou sua namorada, de 21, em um quarto de uma casa localizada no Bairro Santa Eulália. Ofoi iniciado na tarde dessa quarta. Ele também agredia a jovem.





Além do cárcere privado, o jovem foi preso por tráfico de drogas. “Nós já monitorávamos essa casa há um tempo. Eles vieram do interior de São Paulo, da cidade de Serrana, e começaram a traficar aqui. Íamos realizar uma operação lá na próxima semana, mas quando recebemos a denúncia anônima tivemos que entrar no local”, explica o delegado.





Ainda de acordo com o Davidson Lara, quanto as equipes chegaram ao endereço a jovem gritava por socorro. Além do namorado dela, os agentes prenderam outro jovem de 25 anos. Ele não teve participação no cárcere privado, mas era braço direito do outro preso no tráfico de drogas.





Na casa onde os crimes ocorreram, a Polícia Civil apreendeu três barras de maconha, duas balanças de precisão, material para dolagem, quatro frascos de lança-perfume, dinheiro vivo e uma pequena quantidade de cocaína.





Os dois detidos foram levados ao presídio de Manga, na mesma região do estado, onde ficarão à disposição da Justiça.