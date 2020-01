Homem morre após ser agredido por filho em Manga, no Norte de Minas

Homem foi levado para Santa Casa de Montes Claros (foto: Google Maps/Reprodução)



Será sepultado nesta terça-feira, em Manga, no Norte de Minas, o corpo de Valmir de Souza Pereira, de 54 anos. Ele morreu na noite de domingo, após ser agredido com chutes na cabeça pelo próprio filho, conforme testemunhas. O suspeito do crime, Valdinei Ramos Pereira, de 19 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM).









Devido à violência dos chutes, Valmir teve traumatismo craniano. O corpo dele foi encontrado pela PM no chão, no quintal da casa. Após ser atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o vendedor de pipoca foi transferido em um helicóptero do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Montes Claros, onde não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de domingo.





O suspeito foi preso pela Polícia Militar logo após o crime. O jovem alegou que cometeu o homicídio para se defender do pai, que teria arremessado contra ele durante uma discussão. Porém, não apresentava ferimentos. Vizinhos informaram para os policiais que as agressões do filho ao pai sempre foram constantes.





Valdinei já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. Conforme a PM, após o crime, foram apreendidas 13 pedras de crack na casa do suspeito.