Corpo de adolescente encontrado dentro de tambor no Norte de Minas

O corpo foi encontrado em Engenheiro Dolabela, Município de Bocaiuva (foto: Street View)

de um, de 17 anos, foidentro de umcheio d'água no Distrito de Engenheiro Dolabela, no Município de Bocaiuva, no Norte de Minas, nesta quinta-feira. A suspeita é que o adolescente, identificado como Kenedy Felipe de Oliveira, teria se afogado ao tentar aliviar os sintomas da bebida alcoólica, mergulhando a cabeça dentro d´água no tambor.

boletim da ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava com as pernas para cima e com um balde na cabeça totalmente submersa no tambor. Não foram encontrados sinais de violência no corpo. O tambor fica em um corredor ao lado de um bar. De acordo com oda, a vítima estava com as pernas para cima e com um balde na cabeça totalmente submersa no tambor. Não foram encontrados sinais de violência no corpo. O tambor fica em um corredor ao lado de um bar.

Testemunhas revelaram para a PM que algumas pessoas do lugar têm o hábito de jogarem um balde com água na cabeça após a ingestão de bebida alcoólica. Moradores também contaram que viram o adolescente Kennedy Felipe embriagado durante a noite de quarta e a madrugada desta quinta próximo ao local onde o corpo dele foi encontrado.

Contudo, a morte do adolescente ainda será investigada. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros, na mesma região. O laudo da necropsia vai apontar o que realmente provocou a morte.