Doença misteriosa: polícia está na sede da Backer para investigar casos

Polícia faz perícia na sede da cervejaria Backer, no Bairro Olhos D'Água, em Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A perícia da Polícia Civil está na sede da cervejaria Backer, no Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de BH, nesta quinta-feira (9). O objetivo é investigar uma possível ligação da empresa com os casos da doença misteriosa que assusta moradores do Buritis, situado no mesmo território da cidade.





Segundo informações da corporação, a equipe dedeve ficar no local até por volta das 15h. A polícia dará mais detalhes sobre os trabalhos emmarcada para a tarde desta quinta. A comunicação acontecerá por volta das 16h.

A cerveja Belohorizontina, um dos rótulos fabricados pela Backer, foi alvo de suspeita de moradores do Buritis quando os boatos sobre a doença começaram, no último fim de semana.





Na ocasião, contudo, a Backer negou veementemente que o produto ou as garrafas que o armazenam estavam contaminados. Em posicionamento enviado ao blog Pão e Cerveja, do Portal Uai, a empresa disse que preza “pela qualidade” de suas cervejas e classificou as mensagens dos usuários como “mentira”.





Até aqui, a Secretaria de Estado de Saúde recebeu nove notificações da doença. Um, de um senhor de 76 anos, foi descartado. Outro, do bancário Paschoal Demartini Filho, de 55, evoluiu para óbito. Há outros sete em investigação.

A reportagem tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da Backer, mas as ligações não foram atendidas. Na porta da empresa, um assessor informou que a cervejaria vai se manifestar após a coletiva da polícia.