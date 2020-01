Local do rompimento da adutora um dia após o incidente (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press ) casa ao retornar ao imóvel que fica na Rua Dinah Rocha Mello, no Bairro Heliópolis, Região Norte de Belo Horizonte. A poucos metros dali, na Rua Osmar Costa, moradores foram surpreendidos pelo rompimento de uma adutora da Copasa, o que resultou em alagamentos, queda de árvores, interrupção no abastecimento de água na região e formou uma grande cratera no meio da via. Muita lama, asfalto e água. Foi o que a consultora de beleza Marcia Antonia Pereira, de 35 anos, encontrou dentro deao retornar ao imóvel que fica na Rua Dinah Rocha Mello, no Bairro Heliópolis, Região Norte de Belo Horizonte. A poucos metros dali, na Rua Osmar Costa, moradores foram surpreendidos pelode umada Copasa, o que resultou emde árvores,no abastecimento de água na região e formou uma grandeno meio da via.





assustou os moradores da região. Veja vídeo:



Mesmo sem a chuva, o volume de águaos moradores da região. Veja vídeo:





Agentes da Defesa Civil vistoriaram a casa de Marcia e outros três imóveis da Rua Osmar Costa e, segundo o órgão, a água não provocou riscos estruturais aos imóveis. Já a Copasa, informou que ainda na tarde do rompimento o registro da rede de abastecimento foi fechado. Além disso, técnicos foram até o local e corrigiram o vazamento na rede de distribuição.





Na manhã desta quarta-feira, funcionários da companhia e da Prefeitura de Belo Horizonte interditaram a rua e começaram os reparos e a retirada das árvores derrubadas. Funcionários da Copasa também realizaram a limpeza das casas e avaliaram os danos de Márcia e de outros moradores. “A equipe de limpeza esteve aqui. Antes não tinha como ficar dentro de casa, tive que ficar na rua aguardando. Agora tenho que aguardar o laudo e o ressarcimento.”





Em nota, a Copasa afirmou que o abastecimento dos bairros da área de abrangência de atendimento da rede de água (adutora de 1.200 milímetros de diâmetros), já está normalizado. No entanto, de acordo com os moradores do local do rompimento, o abastecimento ainda não foi normalizado. A Companhia informou ainda, que nesta quarta-feira (8) será feito o reaterro da pista e a recomposição está prevista para ser realizada na quinta-feira (9).



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira