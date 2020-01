Morre vítima de explosão em siderúrgica de Divinópolis

Equipes do Samu compareceram ao local da explosão (foto: Divulgação/Samu Oeste)

Morreu mais uma pessoa vítima da explosão de uma caldeira em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, ocorrida em 27 de dezembro. Segundo a Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), o paciente perdeu a vida na noite dessa quinta-feira (2), por volta das 22h30, no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.





Segundo a Fhemig, a vítima estava nado hospital, que é referência no tratamento de vítimas deste tipo em Minas. O estado dela era considerado





Antes desse homem perder a vida, outro colega de trabalho dele já havia morrido um dia depois da tragédia, no último sábado (28). Essa vítima havia dado entrada no hospital em estado gravíssimo.





Segundo informou o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram 80% do corpo queimado. Uma terceira pessoa que estava no local sofreu lesões na região dos olhos e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis.





A explosão aconteceu na caldeira de uma empresa situada na BR-494, em Divinópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas e combater as chamas no local.





Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atenderam as vítimas.