Carro invade a calçada na Avenida Bernardo Vasconcelos

Veículo atingiu mesa de lanches de ambulante que trabalhava no local nesta manhã (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)







Um acidente assustou pedestres na manhã desta sexta-feira na Avenida Bernardo Vasconcelos, no Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido.





Localiza. O motorista, que pediu para não ser identificado, disse que estava a caminho do trabalho em um Fiat Premium quando sofreu um mal súbito. "Eu vinha normal e me deu um 'apagão'. O carro subiu no meio-fio e por sorte não machucou ninguém. Faz 30 anos que eu sou motorista, não bebo, não fumo. Eu estava com cinto", contou ao Estado de Minas por telefone. Autônomo, ele trabalha no setor da construção. "Agradeço a Deus de não ter acontecido alguma coisa pior", disse. Até o momento da entrevista, ele não havia recebido atendimento médico. A Secretaria Municipal de Saúde da capital informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não havia sido acionado.



Motorista contou que usava cinto de segurança e não se feriu (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)

lanches próximo à Localiza. Mas hoje, por causa da chuva, montou suas mesas no ponto de ônibus atingido pelo carro. Segundo ele, no momento do acidente não havia passageiros aguardando ônibus, mas ele atendia pelo menos quatro clientes que trabalham na empresa.



Robson Viana Viegas disse que o susto foi grande (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)

O ambulante Robson Viana Viegas, de 48 anos, ainda se recuperava do susto. Ele trabalha há dois anos vendendopróximo à Localiza. Mas hoje, por causa da chuva, montou suas mesas no ponto de ônibus atingido pelo carro. Segundo ele, no momento do acidente não havia passageiros aguardando ônibus, mas ele atendia pelo menos quatro clientes que trabalham na empresa.





“Eu só ouvi o barulho dele subindo no meio fio. Se eu não pulasse, ele ia me pegar de cheio”, contou. Pães de queijo, garrafas de café, leite e outros produtos ficaram espalhados pela calçada. “Essa curva é um pouco perigosa. Já vi carros subindo no meio-fio, mas no sentido contrário”, disse. No local do acidente, ele aguardava para fazer a limpeza e calcular o prejuízo. “Vou esperar para ver como vai ficar”, disse.