Hospital Donato, de Poços de Caldas, recebe certificado internacional inédito

Prestes a completar 45 anos de fundação, o Donato Hospital de Olhos, de Poços de Caldas, no Sul de Minas, festejará a data com uma conquista: uma certificação internacional que o coloca no grupo das instituições de saúde mais avançadas no país em gestão e atendimento do paciente. A unidade é referência na região e também para o Leste do estado de São Paulo.

Em 26 de novembro, o hospital recebeu a Certificação Internacional Qmentum. De alcance mundial, o selo atesta qualidade, tecnologia médica, humanização, segurança do paciente, excelência em resultados, equipe médica e técnica qualificada, governança e foco na consolidação e evolução da instituição.

“O processo de certificação nos qualifica na última geração de qualidade em termos de prestação de serviço em medicina, com foco em governança”, afirma o fundador do hospital, Elias Donato Neto, que foi aluno do médico Hilton Rocha (1911-1993), uma das principais referências em oftalmologia no Brasil.

Extenso, o processo de certificação prevê o acompanhamento dos processos por consultores internacionais in loco, afirma. Três consultores foram ao hospital mais de cinco vezes. Analisaram diversos aspectos referentes à gestão e ao atendimento do paciente, que iam da forma de uso de medicamentos ao fluxo de esterilização e nível de infecção perto de zero. “Nossas máquinas estão entre as melhores no mundo”, afirma Donato.

O hospital, informa, se iguala em nível de excelência aos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, ambos em São Paulo. O Donato Hospital é o primeiro fora do Canadá a receber a certificação. “Pensávamos que éramos o único da América Latina, mas somos o único fora do Canadá qualificado”, diz Elias.

De grande porte, o hospital atende à média de 500 pacientes por dia, de todas as idades, e realiza 700 cirurgias ao mês. A equipe conta com 18 médicos, entre os quais quatro anestesistas, dois cardiologistas e 95 funcionários. Oferece tratamentos de catarata, ceratocone, cirurgia refrativa, córneas e superfície ocular, estrabismo, glaucoma, lentes de contato, oftalmopediatria, plástica ocular e estética e retina. Desenvolveu o software Workflow, que permite acompanhar todo o caminho do paciente na unidade.





FILANTROPIA O trabalho filantrópico também tem grande importância na rotina da unidade. Dentro do projeto Visão do Futuro, a instituição atende a crianças de escolas públicas que apresentam problemas na visão. Em 7 de dezembro, 200 delas se consultaram e receberam óculos gratuitamente, graças a parceria com empresas.

Em março, o Donato Hospital de Olhos completa 45 anos de atividade. “Neste tempo, tivemos três crescimentos, mudamos de sede três vezes até chegarmos à área atual, de 3,6 mil metros quadrados, com seis salas de cirurgia. É um hospital de referência”, afirma Elias Donato. Ao longo dessa trajetória, foi pioneiro também ao se tornar o primeiro hospital em Minas autorizado a fazer transplante de córneas.