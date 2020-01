Prefeitura banca ônibus sem reajuste por ao menos 15 dias

Em compasso de espera: município sustenta ter prazo para recorrer e diz que, enquanto ele não terminar, tarifa não sobe (foto: Túlio santos/Em/D.a press)

Em mais um capítulo do impasse entre a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e empresas concessionárias do transporte coletivo da capital, o município anunciou que as passagens de ônibus em Belo Horizonte deverão se manter no valor de R$ 4,50 por pelo menos mais 15 dias. Na tarde de ontem, a prefeitura informou ter sido notificada da decisão liminar do juiz plantonista Rogério Santos Araújo Abreu que, em 27 de dezembro, determinou que o município deveria homologar o reajuste das tarifas.