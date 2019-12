Um acidente na tarde desta terça-feira deixou uma mulher ferida na MG-10, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no km 24, no Bairro Abdicos, próximo a Clínica Serra Verde. A mulher dirigia um carro Hyundai HB20 quando sofreu a capotagem.A vítima tem 48 anos e se chama Érica Batista Neves. Ela foi socorrida consciente, mas com intenso sangramento na cabeça. Ela foi levada para o Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte.A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.